Carate, In-Presa presenta il progetto “Aggregazione- Vengo anch’io con te”, pensato per i giovani

Si è svolta nella sede di In-Presa la presentazione del progetto “Aggregazione. Vengo Anch’io con te”. L’evento guidato da Caterina Cesana, assistente sociale, educatrice e coordinatrice del progetto, ha visto la partecipazione di Simona Ravizza, presidente di Il Carro impresa sociale e partner del progetto, Federica Picchi, sottosegretario di regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Giovanna Santopolo dei servizi sociali del Comune e del consigliere comunale Gabriele Villa. Offrire ai giovani un luogo positivo di crescita è l’obiettivo con cui è nata la proposta dell’aggregazione a In-Presa, rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 20 anni residenti in Monza e Brianza, per fare fronte alle diverse forme di devianza o di isolamento sociale. Un progetto in linea con la mission dell’opera educativa che è nata con l’obiettivo di offrire una strada ai giovani in difficoltà sociale, scolastica e lavorativa e un luogo di accoglienza per «far scoprire di più della bellezza della vita» come affermava la fondatrice Emilia Vergani.

In-Presa: le caratteristiche del percorso progettuale

I protagonisti della presentazione

Le attività proposte sono orientate ad aiutare i ragazzi a sviluppare tutte quelle risorse che in loro sono sopite e tener desta la domanda di chi sono e di piena realizzazione di sé. Uno spazio oltre alla scuola dove potersi incontrare ed esprimersi, favorire la socializzazione in percorsi di crescita personale, imparare a seguire le figure adulte, sostenere e promuovere la creatività, le abilità e i talenti, incentivare la cultura della condivisione e rendere i giovani protagonisti del territorio e delle comunità.

In-Presa: la soddisfazione di Caterina Cesana

«Ringraziamo gli sponsor e la regione Lombardia per l’attenzione, l’impegno e le risorse che mettono in campo per sostenere e incoraggiare le realtà sociali come la nostra -ha detto Caterina Cesana, responsabile del progetto di In-Presa- e ci ritroviamo in una grande sintonia di intenti e di valori per costruire insieme il futuro dei giovani». Il progetto offre diverse attività che si svolgono tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì nelle sedi di In-Presa a Giussano e a Carate. Varie le attività che sono proposte, spazio dove potersi esprimere senza giudizio, dove potersi mettere in gioco senza paura di sbagliare, dove si è guardati come essere unici al di là delle proprie fatiche, ritrovando fiducia in sé. Si può partecipare alla redazione e al laboratorio culturale, al teatro, al kart, al calcio, al laboratorio di fotografia, all’arteterapia, al crochet lab – il corso di uncinetto. Le diverse attività vengono realizzate grazie al sostegno di regione Lombardia (progetto giovani smart 2.0), Fondazione Cariplo (progetto Go Pro) e la Fondazione Costruiamo il Futuro.