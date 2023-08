Carate Brianza: non risponde, ritrovato senza vita nel suo appartamento

Non rispondeva, quando un parente si è presentato a casa e non ha risposto neppure alla porta nel tardo pomeriggio del 14 agosto sono scattati i soccorsi. Che purtroppo hanno fatto luce sui timori montati fino a quel momento: l’anziano è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Carate Brianza. Sul posto, in un condominio sulla lunga via che porta alla Statale 36, l’ambulanza, i vigili del fuoco con l’autopompa dal comando cittadino, il funzionario da Monza e i carabinieri.

Carate Brianza: ritrovato senza vita nel suo appartamento, l’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione al primo piano e hanno rinvenuto il corpo senza vita da più giorni. Il parente che ha dato l’allarme è stato preso in carico dai soccorritori.