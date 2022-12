Carate Brianza, la stazione dei carabinieri ha un nuovo comandane

Da lunedì mattina il luogotenente Carmine Puzella sarà il nuovo comandante della Stazione carabinieri di Carate Brianza. Raccoglie l’eredità del comandate Salvatore Vetrugno che aveva lasciato l’incarico per limiti di età lo scorso 21 novembre, giorno del suo 65° compleanno e ricorrenza della Virgo Fidelis. Ricoprirà il delicato incarico di comandare il dispositivo dell’Arma competente sui comuni di Carate Brianza e Albiate, un importante territorio che conta nel complesso oltre 24.000 abitanti e la presenza di rilevanti realtà industriali.

Carate, nuovo comandante carabinieri: era a Besana

Il Luogotenente Carmine Puzella, nato a Torino nel 1970, sposato, con due figli, si è arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1991 quale allievo carabiniere. Vincitore di concorso, nel biennio 1994-1996 ha frequentato la Scuola Allievi Marescialli. Il 24 giugno 1996, neo promosso Maresciallo, viene assegnato alla Stazione carabinieri di Seregno, dove rimarrà fino al 2006. Trasferito alla Stazione CC di Besana in Brianza, nel 2012 ritorna a Seregno dove, assegnato alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Seregno, si è distinto in numerosissime attività d’indagine, non di rado premiate con elogi ed encomi. Da lunedì 12 dicembre, sarà il nuovo Comandante della Stazione carabinieri Carate Brianza.