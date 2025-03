Carate Brianza, la Pandina strizzata dall’autoarticolato

Una Fiat Panda stretta tra il guardrail e un autoarticolato: è la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco intervenuti giovedì attorno alle 16 a Carate Brianza, lungo la Sp11. Sul posto squadre con un’autopompa da Seregno e un carro fiamma da Lissone oltre a mezzi inviati dal 118 in codice rosso e le forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente. A bordo dell’auto anche un bambino, non risultano coinvolti feriti.

Alle 18.30 il traffico, dalle vie cittadine, via Milano e viale Brianza in particolare, era ancora molto difficoltoso e i rilievi ancora in corso.

Incidente a Carate e due incendi a Lissone e Desio

Sempre giovedì i vigili del fuoco del Comando provinciale Monza e Brianza sono intervenuti anche a Lissone, in via Zanella, attorno alle 14, per fare fronte a un incendio che ha coinvolto l’inverter di un impianto fotovoltaico posto sul tetto di un complesso commerciale. Le squadre hanno estinto rapidamente le fiamme evitando che si propagassero ai pannelli fotovoltaici. Sul posto tre autopompe, un’autobotte, un’autoscala e la vettura del funzionario di guardia.

Infine da segnalare un incendio a Desio, in via Enrico Forlanini, attorno alle 4 del mattino, che ha coinvolto una struttura esterna, all’interno di un’attività produttiva che si occupa della lavorazione del legno. Le squadre sul posto con un’autopompa e il carro soccorso da Desio e un’autobotte da Bovisio Masciago hanno prontamente estinto l’incendio, senza il coinvolgimento di ulteriori depositi esterni.