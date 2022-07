Carate Brianza, il sindaco Veggian: “Lotta agli incivili”

«Non abbassare la guardia e noi non l’abbassiamo». Questo il diktat del sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, e dell’Assessore all’Ambiente, Fabio Cesana, per fermare gli incivili e dire basta all’abbandono dei rifiuti.

“Lotta agli incivili”: l’annuncio del sindaco di Carate Brianza su Facebook

Attraverso un post pubblicato su Facebook, il primo cittadino di Carate Brianza ha reso noto che è stata individuata e multata una persona mentre conferiva rifiuti in pieno giorno e con orari differenti rispetto a quelli stabiliti dalla legge. L’individuo in questione, ritratto nella fototrappola pubblicata, ha utilizzato a più riprese anche un sacco non idoneo. Diversi cittadini di Carate Brianza hanno elogiato l’operato del sindaco commentando sotto la foto che ritrae l’indiziato.

Il post pubblicato dal sindaco Luca Veggian sul suo profilo Fb