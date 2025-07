Carate Brianza: i vigili del fuoco salvano un gattino intrappolato nella loro caserma

Quando hanno sentito un miagolio, nella notte, provenire dall’ingresso della caserma del distaccamento volontario di Carate, in via Solferino, i vigili del fuoco di turno sono immediatamente intervenuti e hanno trovato un gatto intrappolato sotto uno dei gradini esterni della struttura. “Piccola storia a lieto fine” la descrivono gli intervenuti, che hanno proceduto al salvataggio dell’animale, nella serata del 28 luglio.

Carate Brianza, gatto incastrato salvato dai vigili del fuoco

Senza perdere tempo, la squadra è intervenuta con grande delicatezza: utilizzando gli attrezzi in dotazione, ha rimosso con cura il gradino, riuscendo a liberare il piccolo felino spaventato ma fortunatamente illeso. Il micetto, visibilmente provato ma in buone condizioni, è stato preso in braccio da uno dei vigili, che si è subito offerto di accudirlo.