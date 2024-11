Carate Brianza, Giuseppe Puppo è il nuovo dirigente dell’istituto Leonardo da Vinci

È alla sua prima settimana da dirigente scolastico dell’istituto tecnico di istruzione superiore Leonardo da Vinci di Carate Brianza. Giuseppe Puppo, vincitore di concorso, è stato nominato dall’ufficio scolastico regionale e ha preso servizio come preside lunedì 11 novembre, chiudendosi, così, la fase di reggenza assegnata al professore Giuseppe Scaglione, dirigente all’istituto comprensivo di Verano Brianza. Cinquantacinque anni, originario di Reggio Calabria, Puppo è ingegnere edile con specializzazione nel settore della sicurezza. Dalla Calabria, per motivi di studio, si è trasferito prima in Campania, dove si è laureato all’università Federico II, esercitando per molto tempo proprio in Campania, ha insegnato in licei scientifici ed istituti tecnici. Poi la seconda migrazione al nord, dove, in Brianza appunto, prosegue la sua carriera come dirigente scolastico. Nel frattempo, per l’istituto comprensivo statale Gian Domenico Romagnosi, è stata confermata dall’ufficio scolastico la reggenza della preside Paola Nobili, dirigente del liceo Modigliani di Giussano. Puppo nei giorni scorsi ha iniziato a conoscere la scuola, a incontrare i docenti e lo staff.

Istituto Leonardo da Vinci: le prime impressioni del dirigente

«L’impressione è quella di una scuola molta valida, storica, ben organizzata e con molte interessanti proposte –queste le parole del dirigente scolastico-. Dalla Calabria sono andato prima in Campania, dove mi sono laureato e poi la seconda migrazione in Lombardia. Ho già avuto molto di conoscere alcuni dei progetti della scuola, le iniziative, chiaramente l’offerta formativa e i laboratori, tutti molto bene condotti. Porterò la mia pregressa esperienza e la mia formazione per far crescere maggiormente un istituto che è già riconosciuto come molto valido e in grado di ben formare i nostri studenti. Ho incontrato lo staff, molto attento, empatico e disponibile».

Istituto Leonardo da Vinci: la storia di un plesso prestigioso

L’istituto è nato più di cinquant’anni fa per volontà di alcuni imprenditori del territorio, desiderosi di costruire una scuola tecnica che potesse evitare ai giovani spostamenti scomodi e faticosi in altre città. Da allora la scuola è cresciuta molto. Negli anni all’originario istituto tecnico a indirizzo prevalentemente meccanico, si sono aggiunti gli altri indirizzi tecnici, elettronica, elettrotecnica, automazione e informatica, negli anni ’80 è stato attivato il liceo tecnologico, ora liceo delle scienze applicate con i diversi orientamenti, più di una decina di anni fa il liceo scientifico-sportivo per garantire percorsi in linea con la contemporaneità, attenti a promuovere certamente le competenze di base e, allo stesso tempo, lo sviluppo di quelle logico-matematiche, espressive e di lingua inglese.