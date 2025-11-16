Carambola di auto sul raccordo A36 tra Lazzate e Lentate: cinque feriti, uno in codice rosso a Monza

Dieci persone coinvolte, tra le quali alcuni minorenni, tra i 16 e i 24 anni, in un incidente stradale che ha visto coinvolte più auto, all’alba del 16 novembre sul raccordo A36-A8-Strada Statale 35 nel tratto tra Bregnano (Como), Lazzate e Lentate sul Seveso. Sul posto cinque ambulanze e due automediche. Il bilancio è di un ferito portato in codice rosso all’ospedale di Monza, il San Gerardo, due in codice giallo al Sant’Anna di Como e all’ospedale di Desio e due in codice verde.

Carambola di auto a Lazzate, anche un 16enne coinvolto: sul posto i vigili del fuoco

Sul posto presenti, oltre alle forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità, anche squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza che hanno prestato soccorso ai feriti e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Fortunatamente non è stato necessario estrarre persone incastrate all’interno degli abitacoli.