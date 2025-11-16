Lazzate Cronaca

Carambola di auto sul raccordo A36 tra Lazzate e Lentate: cinque feriti, uno in codice rosso a Monza

Incidente con più auto coinvolte e dieci persone soccorse, tra le quali alcuni minorenni, all'alba, sul raccordo A36
La scena dell'incidente sulla A36
La scena dell’incidente sul raccordo A36 vigili del fuoco MB

Dieci persone coinvolte, tra le quali alcuni minorenni, tra i 16 e i 24 anni, in un incidente stradale che ha visto coinvolte più auto, all’alba del 16 novembre sul raccordo A36-A8-Strada Statale 35 nel tratto tra Bregnano (Como), Lazzate e Lentate sul Seveso. Sul posto cinque ambulanze e due automediche. Il bilancio è di un ferito portato in codice rosso all’ospedale di Monza, il San Gerardo, due in codice giallo al Sant’Anna di Como e all’ospedale di Desio e due in codice verde.

Carambola di auto a Lazzate, anche un 16enne coinvolto: sul posto i vigili del fuoco

Sul posto presenti, oltre alle forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità, anche squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza che hanno prestato soccorso ai feriti e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Fortunatamente non è stato necessario estrarre persone incastrate all’interno degli abitacoli.

