Carambola a Giussano, una denuncia per guida in stato d’ebbrezza

È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza il giovane che nel cuore della notte tra giovedì e venerdì è stato protagonista di una spettacolare carambola a Giussano in via Catalani perdendo il controllo dell’auto e travolgendo quello che ha trovato sulla sua strada: un albero, due vetture in sosta e infine contro un cartello stradale. Lui è rimasto fortunatamente illeso.

Carambola a Giussano: due volte positivo all’alcol test

Brianzolo di 23 anni era alla guida di una Mazda è stato vittima di un colpo di sonno, probabilmente collegato all’ebbrezza. È successo intorno alle 3.30, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verano Brianza che l’hanno sottoposto all’alcol test risultato due volte positivo con un tasso alcolemico di oltre 0,9 grammi di alcol nel sangue. È stato denunciato e sono scattati ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo.

Sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco di Seregno che hanno ripristinato la sede stradale rimuovendo l’albero e il cartello che erano stati abbattuti.