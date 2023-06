Carabinieri: in piazza a Monza la celebrazione dei 209 anni di Fondazione

C’è stato il caso risolto della “mantide” della Brianza, i trapper in manette per minacce razziali e rapina in stazione a Carnate, una lunga serie di operazioni antidroga a partire dallo smantellamento del Groane’s Market Park, le indagini sui rapinatori del Tigotà, l’arresto della baby gang che colpiva i passeggeri sui treni della Brianza e di quella che aveva terrorizzato Meda, l’aggressione a un ragazzino nella stazione di Seregno.

Carabinieri: cerimonia in piazza Duomo a Monza la sera del 5 giugno

La sera del 5 giugno l’Arma dei Carabinieri celebra il 209° Annuale di Fondazione ripercorrendo un anno inteso di attività sul territorio di Monza e Brianza. L’appuntamento è in piazza Duomo a Monza con il Comando Provinciale Carabinieri per una cerimonia militare “sobria ma sentita”.

Alla presenza di autorità regionali e provinciali la manifestazione, aperta al pubblico, vedrà lo schieramento di una compagnia di formazione con le componenti dell’Arma territoriale e dei reparti speciali operanti in provincia. Nel ricordo dei Caduti ed in particolare del vice brigadiere Salvo D’Acquisto, al quale sarà dedicato un particolare momento della manifestazione a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Carabinieri: il 6 giugno in piazza Trento e Trieste

Nel corso della mattinata del 6 giugno in piazza Trento e Trieste, a beneficio di tutte le scolaresche della città e della provincia, è in programma la mostra guidata di mezzi operativi, storici ed attuali, impiegati dai reparti territoriali, mobili e speciali per le attività istituzionali, delle specialità cinofila ed a cavallo, nonché una dimostrazione delle attività tecnico-scientifiche del Nucleo Investigativo. Interverranno inoltre unità di protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monza Brianza.

Il tutto a chiusura del progetto di cultura della legalità per l’anno scolastico 2022/23, portato avanti da quest’Arma.

Carabinieri: il bilancio del 2022

I risultati mostrano che, rispetto al 2021, l’Arma di Monza Brianza ha perseguito il 10% in più di delitti (28.402), deferito all’autorità giudiziaria il 12% in più di persone ritenute responsabili di reati (3.821), proceduto al 90% in più di arresti (970), avanzato il 58% in più di proposte di misure di prevenzione della sorveglianza speciale, triplicato i sequestri di sostanza stupefacente (divenuti già solo nel primo quadrimestre di quest’anno quattro volte il dato totale di tutto il 2022) e, sul piano dell’azione di controllo del territorio, controllato il 7% in più di mezzi ed il 12% in più di persone controllate su strada.