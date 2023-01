Carabinieri e polizia locale: controlli a Desio, Muggiò e Lissone

Un importante servizio di controllo del territorio nei giorni scorsi ha impegnato i carabinieri e la polizia locale a Desio, Muggiò e Lissone. Undici i carabinieri delle stazioni di Muggiò e Lissone impiegati e quattro agenti della polizia locale di Lissone hanno monitorato con posti di controllo le arterie di accesso alle città e il centro storico col bilancio alla fine di 5 esercizi pubblici, 73 soggetti e 31 veicoli esaminati.

Carabinieri e polizia locale: il bilancio dei controlli

Un operaio di 42 anni residente in provincia è stato trovato in possesso di cocaina (0.7 grammi sequestrati) e segnalato come assuntore, un 44enne egiziano già pregiudicato è stato deferito in stato di libertà per guida senza patente e un 34enne moldavo in stato di ebrezza è stato deferito per danneggiamento e minaccia aggravata in seguito a violenze sulla moglie.

Ritirata anche la patente a un 61enne che viaggiava col documento scaduto.