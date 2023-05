Carabiniere scomparso, secondo giorno di ricerche

Secondo giorno di ricerche nelle zone boschive intorno a Costa Masnaga del carabinieri scomparso nel pomeriggio di mercoledì. Ancora grande spiegamento di forze con carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, l’elicottero da Malpensa e presenza del supporto dalla provincia di Monza e Brianza.

Nella giornata di venerdì in campo anche l’associazione The Rescue Dog di Triuggio specializzata in ricerca e soccorso. Le forze impegnate battono palmo a palmo il territorio, le ricerche sono ancora senza esito.