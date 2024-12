Quella di festeggiare la fine dell’anno sparando “botti assordanti” è una “pessima” abitudine “purtroppo ancora lontana dall’essere abbandonata”, e questo nonostante “le ordinanze emesse da ormai moltissimi comuni, tra cui quello di Monza”. Come ogni anno in questo periodo Enpa Mb torna a puntare l’attenzione sulla necessità di proteggere gli animali dalle situazioni di stress causate dall’esplosione di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e quant’altro in grado di causare feriti e vittime tanto tra i selvatici, quanto tra i domestici.

Capodanno e animali: i consigli per cani e gatti nella notte dei botti, campagna di Enpa

La nuova campagna di sensibilizzazione, diffusa anche online e sui social, offre alcuni consigli utili: in casa alzare il volume della tv e della musica per cercare di coprire il rumore dei botti e mantenersi “calmi e sereni”, “comprensivi ma non ansiosi, per non amplificare lo stato di agitazione” nel caso in cui il cane o il gatto dovessero manifestare paura.

Condurre “in un luogo protetto e privo di pericoli” gli animali domestici che vivono all’esterno e lasciar rifugiare in uno spazio in cui si sentano al sicuro quelli che vivono in casa. Scegliere per le passeggiate gli orari più tranquilli e non dimenticare né guinzaglio né medaglietta e, nei giorni successivi a Capodanno, prestare attenzione ai botti inesplosi.

Capodanno e animali: i consigli per cani e gatti nella notte dei botti, le veterinarie di Ats Brianza

Altri consigli arrivano dal dipartimento veterinario di Ats Brianza: meglio, spiegano le dirigenti veterinarie Antonella Fiore e Virna Cavalli in una nota stampa, “non lasciare i cani in giardino la notte di capodanno” e soprattutto “non legarli, perché potrebbero strangolarsi”. Tra gli altri accorgimenti “applicare diffusori a base di ferormoni e collari per cani con sostanze calmanti nella stanza che l’animale abitualmente ritiene un rifugio sicuro”, dove sistemare anche una cuccia e mettere a disposizione acqua e masticabili.

Meglio chiudere imposte e finestre e “lasciare la musica o la televisione accesa così da attutire e confondere i rumori”. Il suggerimento di preparare un luogo accogliente vale anche per i gatti – ma solo quelli domestici perché “richiudere i semi-selvatici e i selvatici potrebbe avere conseguenze peggiorative”. Importante poi “non sgridare” il cane o il gatto se spaventato ma, piuttosto, “cercare di confortarlo in modo da farlo sentire compreso”.

Capodanno e animali: i consigli per cani e gatti nella notte dei botti, le alternative più rispettose

Come ricorda poi Enpa Mb, alternative ai fuochi d’artificio più rispettose nei confronti di tutti gli animali esistono, come ad esempio “fontane luminose e droni dotati di led multicolori che possono compiere evoluzioni e formare figure colorate”.