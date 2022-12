Capodanno a Seveso: veglione a teatro, 2023 con Dan Daran Dan

“Gran veglione a teatro!“. È la proposta della città di Seveso con il sostegno di Aeb spa/Gruppo A2A per la notte di San Silvestro con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti al cine teatro Politeama di via Galimberti. Sarà una bellissima serata a base di cabaret e magia con artisti professionisti provenienti dalle maggiori produzioni televisive italiane, con Sergio Sironi di Radio Number One, l’illusionista Walter Maffei ed il cabarettista di Zelig Renzo Sinacori. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail a politeama@politeama1945.it.

Capodanno a Seveso: l’1 gennaio si rinnova la tradizione della festa con Dan Daran Dan

Dopo il veglione la prima scintilla di luce dell’anno come sempre sarà festeggiata a Seveso durante il Dan Daran Dan, evento organizzato dalla Cooperativa Famigliare di Consumo di San Pietro Martire con il sostegno dell’amministrazione comunale, per la mattinata di domenica 1 gennaio. Si comincia alle 9.45 con la partenza da piazza del seminario. Come da tradizione secolare i partecipanti, accompagnati dalla maschera di Fra Giuann, figura storica risalente al 1700, sfileranno per le vie del centro raccogliendo i dolciumi lanciati da finestre e balconi.