Grande festa per gli oltre 40 riconoscimenti ricevuti, che oggi sono già diventati 47 e sono in continua crescita mese dopo mese, dall’associazione Cancro Primo Aiuto nella sera di lunedì 3 marzo a Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco, da sempre base e casa del gruppo capitanato dall’amministratore delegato Flavio Ferrari e con il gruppo “specializzato” in azioni di solidarietà, a partire dal progetto parrucche per i malati oncologici e le donazioni di beni di primo consumo anche sugli scenari internazionali

Cancro Primo Aiuto: a Briosco festa per oltre 40 traguardi raggiunti, i presenti

E per festeggiare degnamente il duplice traguardo, insieme a quello dei trent’anni di attività, a Villa Fontana sono intervenute autorità e politici da ogni parte della Lombardia, con i vertici dei carabinieri e della Guardia di Finanza e Salvatore Barilaro, questore di Monza e della Brianza, in rappresentanza della Polizia di Stato. Ampio anche il parterre politico, con la presenza dell’onorevole Fabrizio Sala, della europarlamentare Isabella Tovaglieri, dei consiglieri regionali Fabrizio Figini e Fabio Pizzul, del sindaco di Seregno Alberto Rossi, il sindaco di Lentate sul Seveso Laura Ferrari e tanti altri amministratori e rappresentanti politici brianzoli e lombardi. Su tutti il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti che è intervenuta nel breve spazio riservato ai discorsi, subito dopo le parole dell’amministratore delegato Ferrari.

«Nella piena consapevolezza dell’importanza di associazioni come Cancro Primo Aiuto per il territorio – ha avuto modo di dire l’onorevole Frassinetti – ci uniamo a questi festeggiamenti per il traguardo raggiunto. Il governo è al fianco di gruppi come questi che si prodigano per il benessere e per la qualità della vita di tanti concittadini».

Cancro Primo Aiuto: a Briosco festa per oltre 40 traguardi raggiunti, l’attività con l’Ucraina e gli scenari di guerra

In realtà, da tempo Cancro Primo Aiuto va anche oltre i confini nazionali, con i camion di prodotti di prima necessità che per mesi hanno fatto la spola periodicamente verso l’Ucraina e gli scenari di guerra, fin dall’inizio del conflitto russo ucraino. Il tutto in collaborazione con aziende del territorio che forniscono generi alimentari di prima necessità a popolazioni che si trovano stretti nella morsa del conflitto. E anche in questo caso il governo non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, ad esempio con la presenza del vice ministro Morelli all’atto della partenza dei tir della seconda consegna nel maggio del 2022.