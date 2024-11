Camparada: Tito d’Egitto e Veronica sbancano il mondiale di Pizza Doc, premiati a Paestum

Tito d’Egitto e Veronica Matturro tornano vittoriosi a Camparada dopo essersi aggiudicati il “Trofeo Menù Pizza Doc” al campionato mondiale Pizza Doc di Paestum. Tamer Mohamed Ali Mohamed Moustafa, noto come Tito d’Egitto, e sua moglie Veronica Matturro, titolari dell’Antica Pizzeria 3 di Camparada, hanno partecipato con successo al decimo campionato mondiale Pizza Doc, che si è svolto a Paestum dal 12 al 14 novembre.

Camparada: mondiale di Pizza Doc, successo per la “Amori e Sapori” che ha unito tradizione e Egitto

Nel corso della competizione, che ha accolto poco meno di un migliaio di pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo, Tito si è cimentato sia nelle categorie tradizionali “pizza classica” e “Margherita Doc”, sia nella categoria “Pizza in due” dove ha concorso in coppia con la moglie Veronica.

Insieme hanno presentato “Amore e Sapori”, una crasi tra i tradizionali sapori della pizza e i piatti della cucina egiziana.

Camparada: Tito d’Egitto e Veronica sbancano il mondiale di Pizza Doc, «due giurie distinte per la valutazione»

«La particolarità di questo campionato è stato il metodo di valutazione – raccontano i titolari dell’Antica Pizzeria – due giurie distinte valutano una la preparazione, l’altra il gusto e l’estetica della pizza: il giudice del forno è l’unico che ti osserva e giudica cottura e modo di lavorare, mentre una giuria nascosta valuta sapore ed estetica senza conoscere l’autore della pizza. In questo modo la valutazione è imparziale perché il giudice non è influenzabile, ad esempio, dalla fama del pizzaiolo».

Camparada: Tito d’Egitto e Veronica sbancano il mondiale, premiati con il Trofeo Menù Pizza Doc

Al termine del concorso l’impegno e la creatività della coppia sono stati premiati con il “Trofeo Menù Pizza Doc”, un riconoscimento speciale per gli accostamenti ricercati e originali della pizza di Tito d’Egitto: «Ringrazio tutti i clienti per il supporto e la fiducia ricevuti in questi giorni di campionato», ha concluso Tito.