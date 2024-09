Camparada: sindaco e assessori “a caccia” delle vecchie delibere sperdute in Comune

Il sindaco Maria Luisa Cogliati e i suoi assessori sono alla ricerca delle delibere e determine sperdute in Comune a Camparada degli anni precedenti. “Purtroppo abbiamo trovato una grande confusione documentale – ha raccontato la prima cittadina – e per risalire a vecchi provvedimenti dell’ente ci impieghiamo davvero tanto tempo tra l’archivio digitale e quello cartaceo”.

A tutto ciò bisogna sommare anche il fatto che il personale non è così ampio per il municipio anche se da poco sono entrati in servizio un funzionario per il settore economico e una dipendente per la segreteria, l’anagrafe e altri servizi di sportello.

Camparada: sindaco e assessori “a caccia”e un nuovo archivio da creare

“Ci impegneremo a creare un’archivio digitale adeguato e facilmente accessibile a tutti – ha chiosato Cogliati -. D’altronde poter rileggere vecchie delibere o determine aiuta a stendere e preparare nuovi provvedimenti sia per la giunta, che per i funzionari. Tra l’altro abbiamo notato un certo ordine dei documenti quando Camparada era in unione con Lesmo, mentre dopo l’uscita del nostro Comune la situazione peggiorata”. Camparada Civica è quindi al lavoro tra faldoni e server digitali