Camparada: la sagra del Masciocco è tornata alla grande

Il “ritorno al Masciocco”, come recita la maglietta dei volontari della sagra di Camparada, è già un successo oltre le più rosee aspettative. La kermesse è cominciata con migliaia di presenze sabato sera 12 agosto e continuerà fino al 16 agosto, dopo tre anni di assenza per le limitazioni imposte dalla pandemia Covid.

Camparada: la sagra del Masciocco e l'”esercito” dei volontari

La buona cucina, la musica e i giochi raccolgono tante persone da tutta la Brianza per trascorrere qualche ora di divertimento nonostante il caldo ferragostano e gli Amici del Masciocco sono sempre pronti ad animare la vita della storica cascina.

Una festa davvero “contagiosa” con una squadra di oltre 50 volontari che tutte le sere portano in tavola i piatti più tipici della Brianza come casseoula, capriolo, trippa, lumache e molto altro per accontentare tutti i palati, tanto è vero che spesso i clienti tornano anche per due sere di fila.

Non manca certo la musica per ballare e cantare e la collaborazione anche della Protezione Civile di Lesmo, Camparada e Correzzana e altre realtà del territorio. Un ritorno davvero in grande per la sagra del Masciocco e non è ancora finita.