Camparada, la Sagra del Masciocco è ai nastri di partenza

Con l’esodo di chi parte alla volta di una più rinfrescante meta estiva, i verdi Comuni brianzoli fioriscono d’eventi per chi è costretto a rimanere in città: dal 12 al 16 agosto, infatti, tornerà a Camparada l’annuale Sagra del Masciocco, mentre, il 15 agosto, l’amministrazione comunale lesmese, insieme al Centro Anziani Lesmo, invita tutti gli Over 65 alla cena di Ferragosto. «Anche quest’anno ritorniamo nella nostra bellissima cascina per l’appuntamento principale: la sagra –spiega il presidente della realtà camparadese Amici del Masciocco Davide Ravasi–. Non ci saranno grossi cambiamenti rispetto allo scorso anno. Come sempre avremo i piatti forti della tradizione come cassoeula, trippa, capriolo, osso buco e lumache, tutti serviti con polenta. Durante la serata: ballo liscio nell’aia della cascina. La novità principale di quest’anno sarà l’aperitivo a partire dalle 18, per iniziare a stuzzicare la fame dei nostri avventori in attesa dell’apertura della cucina».

Camparada, la Sagra del Masciocco e i 100 volontari

Ad inaugurare la sagra, giunta ormai alla 42esima edizione, sarà un momento di preghiera aperto a tutti, organizzato per la serata di domenica 11 agosto. Come ogni anno, il filo conduttore che muove gli oltre 100 volontari che collaborano con l’associazione Amici del Masciocco è quello della solidarietà e della beneficenza: l’intero ricavato della manifestazione verrà infatti utilizzato per sostenere progetti o attività delle associazioni e delle realtà del territorio. «Da anni siamo impegnati per cercare di fare del nostro meglio per la comunità» ha sottolineato Ravasi dando appuntamento agli affezionati della sagra nella storica cascina di via Resegone.

Camparada, la Sagra del Masciocco e la cena di Ferragosto a Lesmo

Un’ulteriore occasione per socializzare a Ferragosto e trascorrere una serata all’insegna della compagnia e del divertimento in Brianza, è poi l’iniziativa organizzata nella vicina città di Lesmo: una cena speciale dedicata agli Over 65 che resteranno in città. La cena di Ferragosto, organizzata dall’amministrazione in collaborazione con il Centro Anziani Lesmo, si svolgerà giovedì 15 agosto, dalle 19.30, al ristorante “Al Ranch Mary”. La cena, composta da antipasto, due primi, un secondo e dolce, potrà essere prenotata rivolgendosi all’ufficio Servizi Sociali/Istruzione del Comune o chiamando lo 039/ 6985507. Con prelazione riservata ai cittadini l’evento avrà un costo di 10 euro per gli Over 65 residenti a Lesmo, mentre di 35 euro per chi decide di parteciparvi ma risiede fuori città.