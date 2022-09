Camparada: la Croce Verde Brianza lancia una raccolta fondi per un defibrillatore

La Croce Verde Brianza vuole rendere Camparada un paese cardioprotetto e lancia una raccolta fondi per acquistarlo.

“Purtroppo non c’è un defibrillatore in paese, quindi abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per fare installare una Dae pubblico e successivamente organizzare corsi Blsd per formare i cittadini all’utilizzo di questo strumento essenziale per salvare vite in caso di arresto cardiaco – ha fatto sapere il direttivo -. Purtroppo non esistono associazioni che donino direttamente i Dae, quindi dobbiamo muoverci in questo modo. La spesa per l’acquisto dell’apparecchio, compreso l’armadietto da esterno e l’installazione è di 2000 euro circa. È una cifra non proibitiva, quindi vorremmo raggiungere questo importante traguardo. Abbiamo avviato anche una raccolta fondi on line su gofundme. Aziende e privati che volessero contribuire possono effettuare direttamente la donazione on line oppure contattarci per maggiori delucidazioni alla nostra mail info@croceverdebrianza.eu (indicando un recapito dove poterli ricontattare)”.

Camparada: la Croce Verde Brianza e il progetto pulmino

Per dare il proprio contributo si può consultare il sito. Intanto l’associazione si sta impegnando per l’acquisto di un nuovo mezzo per i trasporti sociali con il progetto “Pulmino Amico”.