Camparada: il falò di Sant’Antonio è un successo targato Masciocco

Il falò di Sant’Antonio degli Amici del Masciocco è un successo a Camparada. In molti sabato sera 20 gennaio si sono scaldati intorno al fuoco nel campo di via Resegone vicino alla storica cascina.

Camparada: il falò di Sant’Antonio e i volontari di Masciocco

La ricorrenza del patrono degli animali è stata anche l’occasione per gustare qualche piatto tipico preparato dagli instancabili volontari come: lenticchie e cotechino, patatine e salamelle e l’immancabile frittellona. La festa invece domenica pomeriggio 21 gennaio prosegue a Peregallo di Lesmo con la tombolata in oratorio dalle 15.30 e il falò dalle 18.15.