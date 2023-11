Camparada: gli Amici del Masciocco alla scoperta del castello di Rivalta

Una gita fuori porta per gli Amici del Masciocco di Camparada che con oltre 70 volontari domenica 12 novembre hanno visitato le bellezze del castello dei conti Zanardi Landi a Rivalta in Provincia di Piacenza, luogo ancora abitato dai nobili che negli ultimi anni ha registrato la presenza di personalità di un certo livello come la principessa Margaret d’Inghilterra, che trascorreva spesso l’estate in compagnia della famiglia del conte Orazio Zanardi Landi e il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Camparada: gli Amici del Masciocco e la beneficenza

La giornata per il sodalizio di Camparada si è conclusa con un pranzo in un agriturismo dove il presidente Davide Ravasi ha fatto il punto della situazione della sagra dello scorso agosto ribadendo che “il ritorno della festa (dopo la pausa per le limitazioni Covid ndr) è andata alla grande abbiamo potuto donare in beneficenza oltre 20mila euro ad associazioni del territorio e non solo”. Ad ottobre gli Amici del Masciocco avevano consegnato un assegno da 3500 euro alla cooperativa San Desiderio di Correzzana grazie al ricavato della lotteria. Sabato 18 novembre il sodalizio sarà protagonista della raccolta viveri per il Banco Alimentare all’Iperal di via Marconi a Lesmo.