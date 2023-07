Camparada: avvelenano e uccidono il cane per cercare di svaligiare la casa

Spietati, senza scrupoli, feroci. Pur di entrare in un’abitazione per svaligiarla, non hanno esitato a uccidere il cane. È accaduto venerdì 21 luglio, verso le 3.30 in piena notte, in una villetta di via della Grigna a Camparada. I criminali probabilmente non si aspettavano la presenza del cane e pur di entrare all’interno della villa hanno esitato ad uccidere il cane avvelenandolo. Sono stati gli stessi proprietari ad accorgersi di quanto stava accadendo svegliati dai guaiti del cane che tra atroci dolori stava morendo.

Camparada: i guaiti svegliano la famiglia, ladri in fuga

Dopo essersi alzati hanno acceso tutte le luci esterne e hanno così potuto vedere i malviventi che a quel punto decidevano di desistere si davano alla fuga. Per il cane purtroppo non c’era più nulla da fare. E Camparada in particolare, proprio nel periodo estivo, quando molti partono per le vacanze e lasciano la casa vuota il rischio che possa essere svaligiata dai ladri sembra quasi inevitabile.

Camparada: altri tentanti colpi nelle case

Anche in via Cappelletta, lunedì scorso e in via Lario, martedì, 25 luglio, i topi d’appartamento non hanno fatto “mancare” la loro visita. Nel primo caso dopo aver forzato una porta-finestra si sono introdotti nell’appartamento ma l’allarme attivato li ha poi fatto desistere. Nel secondo caso invece, in via Lario, i fuorilegge, alle quattro di notte, pur riuscendo ad entrare dopo aver forzato una finestra della villa, e messo a soqquadro ogni locale dell’abitazione alla ricerca di oggetti di valore, sembra che non abbiano portato via nulla. La popolazione intanto alza la soglia di attenzione di fronte ai furti.