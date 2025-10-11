È in corso una campagna di phishing indirizzata a caselle di posta elettronica di numerosi cittadini della regione Lombardia, inerente il presunto mancato pagamento di prestazioni sanitarie.

Phishing: l’importo richiesto è di circa 40 euro

Il messaggio, inviato da una sedicente società di recupero crediti, ha come oggetto la dicitura: “Richiesta di saldo debito – nome e cognome”, e riporta un elenco di prestazioni sanitarie e ricette mediche che risultano effettivamente emesse dai medici curanti a beneficio dei propri pazienti. Questo dettaglio conferisce alla comunicazione un’apparenza di veridicità particolarmente insidiosa. All’interno del messaggio si invita il destinatario a regolarizzare la propria posizione fiscale, effettuando un versamento, mediamente pari a 40 euro, su un conto corrente estero, identificato da un Iban spagnolo.

Phishing: la Polizia di Stato è a disposizione degli utenti

Si tratta di una truffa. Per informazioni e segnalazioni, è sempre possibile rivolgersi alla Polizia di Stato anche attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale: www.commissariatodips.it.