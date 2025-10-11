Monza Cronaca

Campagna di phishing in corso in Lombardia: la Polizia di Stato chiede attenzione

L'oggetto è la richiesta di pagamento di prestazioni sanitarie, che molti utenti stanno ricevendo via mail, per un importo di 40 euro. Si tratta però di una truffa
Il testo del messaggio truffaldino che molti utenti lombardi, loro malgrado, stanno ricevendo via mail

È in corso una campagna di phishing indirizzata a caselle di posta elettronica di numerosi cittadini della regione Lombardia, inerente il presunto mancato pagamento di prestazioni sanitarie.

Phishing: l’importo richiesto è di circa 40 euro

Il messaggio, inviato da una sedicente società di recupero crediti, ha come oggetto la dicitura: “Richiesta di saldo debito – nome e cognome”, e riporta un elenco di prestazioni sanitarie e ricette mediche che risultano effettivamente emesse dai medici curanti a beneficio dei propri pazienti. Questo dettaglio conferisce alla comunicazione un’apparenza di veridicità particolarmente insidiosa. All’interno del messaggio si invita il destinatario a regolarizzare la propria posizione fiscale, effettuando un versamento, mediamente pari a 40 euro, su un conto corrente estero, identificato da un Iban spagnolo.

Phishing: la Polizia di Stato è a disposizione degli utenti

Si tratta di una truffa. Per informazioni e segnalazioni, è sempre possibile rivolgersi alla Polizia di Stato anche attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale: www.commissariatodips.it.

