Cammino di Santiago, il novese D’Apolito riparte dopo il furto del portafogli

Ripartirà lunedì mattina alla volta di Madrid per riprendere il Cammino di Santiago esattamente dal punto in cui lo aveva lasciato: Tres Cantos. Così Matteo D’Apolito di Nova Milanese, 69 anni da compiere a settembre e un “curriculum” di cammini portati a termini da fare invidia. L’ultima volta, però, non è andata esattamente come avrebbe dovuto.

Cammino di Santiago, il novese D’Apolito ha cambiato i piani adattandoli alla stagione

Partito il 16 aprile, aveva dovuto fare ritorno una settimana più tardi dopo aver compiuto solo una tappa del cammino: era stato derubato del portafoglio sul pullman a Madrid nel giorno che si era concesso “da turista”. Dopo non poche peripezie per rifare i documenti necessari per poter prendere un aereo, Matteo D’Apolito era ritornato a casa, ma aveva già fissato la data del suo ritorno: il 5 giugno.

Nova Milanese Matteo D’Apolito

«Sono pronto – ha commentato D’Apolito – tornerò nella capitale spagnola, quindi martedì riprenderò il cammino da Tres Cantos, dove avevo concluso la prima tappa».

Tutto confermato, quindi? «Non esattamente – ha spiegato il pellegrino – il periodo e quindi il clima è molto differente: ho cambiato le calze e le creme. Non ho mai fatto un cammino in questo periodo, porterò molti sali minerali e in base alle temperature dovrò valutare se affrontare alcune tappe di notte o la mattina presto». E ha proseguito: «Dopo le undici tappe in Spagna mi ricongiungerò al cammino francese che, dicono, molto affollato in questo periodo, valuterò se allungare leggermente per percorrere sentieri meno battuti».

Cammino di Santiago, obiettivo finire per i primi di luglio

Obiettivo è finire il cammino per i primi giorni di luglio ma, come sempre, Matteo D’Apolito, non programma il ritorno per vivere al meglio ogni momento del Cammino come è nello spirito del pellegrino. Come sempre Matteo D’Apolito aggiornerà tutti i suoi amici sui social, e dai social lo scorso mese di aprile erano arrivate tante offerte di aiuto: «Questa volta spero di ricordare tutti nella preghiera finale quando arriverò a Santiago de Compostela»