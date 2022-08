Busnago: il padrone di casa ferma il ladro e lo consegna ai carabinieri

Svegliato dalla moglie per dei rumori sospetti in casa, un 39enne è riuscito a fermare un ladro nella sua abitazione a consegnarlo ai Carabinieri. Il fatto si è verificato mercoledì 17 agosto verso le 8 del mattino a Busnago. La consorte ha infatti destato il marito con le urla essendosi accorta di un intruso nel proprio domicilio , in cui era entrato grazie ad una porta non chiusa a chiave, intento a rovistare mentre stringeva in una mano il portafoglio del marito.

Busnago: il padrone di casa immobilizza il malvivente

Una volta scoperto, il malvivente ha guadagnato velocemente l’esterno dell’appartamento, ed è stato inseguito dal coniuge, un 39enne addetto alla sicurezza che, senza perdersi d’animo lo ha raggiunto nella corte condominiale e, dopo una breve colluttazione, è riuscito ad immobilizzarlo anche grazie all’aiuto di un vicino allertato dal trambusto. Una volta contattata la Centrale Operativa di Monza è stata immediatamente inviata una pattuglia dei Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Vimercate che prendevano in consegna il ladro.

Busnago: il padrone di casa e l’arresto del malvivente

Acquisiti gli elementi probatori, i militari hanno dichiarato in arresto un 37enne marocchino per il reato di rapina impropria e lesioni personali. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che fortunatamente ha riportato solo qualche lieve lesione guaribile in pochi giorni. L’arrestato, dopo aver passato la notte in camera di sicurezza, l’indomani mattina è stato accompagnato presso le aule del Tribunale del capoluogo brianzolo per essere giudicato con il rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto.