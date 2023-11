Busnago: il Globo compie 30 anni, alla festa c’è anche Sabrina Salerno

Un tuffo nel passato fino agli anni Novanta. È quello che propone il centro commerciale Globo di Busnago per festeggiare i suoi primi trent’anni. Per l’occasione ha organizzato una intera giornata a tema anni Novanta per festeggiare lo speciale compleanno. A guidare la festa sarà uno dei volti che hanno conquistato e attraversato quegli anni: Sabrina Salerno, icona pop e dance, special guest dell’evento.

Busnago: festa Anni 90, domenica 12 novembre il compleanno del Globo

Sabrina Salerno – Ufficio Stampa

L’appuntamento è per domenica 12 novembre, alle 16. Sabrina Salerno è attesa sul palco alle 16.30. A condurre l’evento ci sarà Pietro Sparacino, attore e autore, tra i protagonisti de Le Iene circus.

L’atmosfera e i ricordi degli anni Novanta si potranno rivivere anche lungo i corridoi del centro commerciale dove a partire proprio da domenica 12 novembre verranno installati dei photo opportunity point che permetteranno ai visitatori di concedersi un vero tuffo nel passato. Un’iniziativa per i più nostalgici, e non solo, ai tempi dei social.

Busnago: Il Globo compie 30 anni, «compleanno super instagrammabile»



L’invito degli organizzatori infatti è di condividere scatti e video, «per un compleanno super instagrammabile», assicurano dal centro commerciale.

Dalle musicassette alle boy band, dal Tamagotchi ai ragazzi di Beverly Hills 90210. Per i millennials sarà l’occasione per rivivere gli anni dell’adolescenza, tra musica, cabaret e intrattenimento a tema. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i visitatori del centro commerciale.

«Questo compleanno rappresenta un grande traguardo per il centro commerciale Globo di Busnago – spiegano dalla direzione – che con i suoi 190 negozi rappresenta da trent’anni il punto di riferimento per lo shopping e il divertimento per i residenti della Brianza».