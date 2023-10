Burago: vede scavalcare la recinzione di un condominio e chiama il 112, un arresto

Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione dell’Arma di Concorezzo insieme a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vimercate per furto in abitazione in concorso. A portare i militari all’uomo una telefonata al 112 di un residente di Burago di Molgora che, nella tarda mattinata dello scorso 27 settembre, ha segnalato alcuni sconosciuti intenti a scavalcare la recinzione di un condominio nei pressi della sua abitazione e la presenza di una vettura sospetta.

Arrestato un 28enne per furto in abitazione in concorso: colpi a Burago e Concorezzo

I carabinieri, giunti sul posto, hanno individuato la vettura in via Dante: all’interno il 28enne e “alcuni strumenti di effrazione e diversi gioielli e articoli di bigiotteria”, verosimile refurtiva di due furti, avvenuti a Burago e Concorezzo. Il sospettato, di origine straniera, fermato dai militari, sarebbe stato riconosciuto da testimoni e dalla visione di filmati tratti da telecamere private “quale autore dei fatti in concorso con altri due complici rimasti ignoti”. La refurtiva è stata recuperata e restituita dai Carabinieri ai legittimi proprietari. Il 28enne, durante giudizio direttissimo è stato sottoposto a Divieto di dimora nella regione Lombardia.