Burago: folgorato un operaio 22enne al lavoro, è in prognosi riservata al San Gerardo

Un operaio di soli 22 anni rimane folgorato e finisce in arresto cardiaco in ospedale in prognosi riservata. L’infortunio sul lavoro è occorso martedì mattina 31 ottobre mentre il giovane stava effettuando un’attività su un macchinario in una fabbrica in via Galvani a Burago.

Burago: folgorato un operaio e l’arrivo dei soccorsi

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza, un’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasferito con la massima urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici lo hanno ricoverato subito in cardio-rianimazione mantenendo la prognosi riservata.