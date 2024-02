Burago: chiude l’unico centro prelievi, Mandelli cerca alternative

Addio al punto prelievi di piazza Matteotti. Da domani, domenica 25 febbraio, il centro sanitario Synlab che si trova nella piazza centrale di Burago, chiude i battenti per trasferirsi ad Agrate, all’interno della struttura per i servizi di diagnostica medica vicino all’autostrada. “Si tratta di una scelta commerciale da parte di una società privata. Già alcuni anni fa avevano manifestato questa intenzione e noi avevamo scongiurato questa ipotesi abbattendo l’affitto dei locali a loro carico. Ora che Synlab se ne va, come amministrazione faremo subito una manifestazione d’interesse per cercare un nuovo operatore privato che possa attivare un punto prelievi sul territorio comunale. Cercheremo, ovviamente, di garantire a tutti canoni di affitto simbolici proprio per assicurare un servizio importante sul nostro territorio” dice il sindaco, Angelo Mandelli.

Burago: chiude l’unico centro prelievi e la carenza di medici

Il paese perde così un altro presidio sanitario importante dopo che l’ambulatorio del medico di base gestito dalla dottoressa Angela Patrizia Gagliano aveva sospeso l’attività nell’estate scorsa. Ma come avevamo già visto, la carenza dei medici di base non è un problema solo brianzolo ma una questione che, purtroppo, riguarda tutta l’Italia.

Da parte sua, l’amministrazione aveva già fatto sapere che, per evitare disagi, l’obiettivo è duplice: da un lato quello di intensificare la presenza del medico di comunità, attualmente presente sul nostro territorio per due giorni a settimana e dall’altro fare rete con gli altri medici di base e con infermieri di comunità in una nuova struttura che è in via di realizzazione nei pressi dell’area ex Antologia.

Intanto, in una nota, la giunta fa sapere che, dal 15 febbraio scorso, “per tutti i cittadini che afferiscono agli Ambulatori Medici Temporanei sul territorio della ASST Brianza, è attivo un nuovo servizio di prenotazione visite e accesso agli ambulatori, chiamando il numero 039.6657199. Il nuovo servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00”.

Burago: chiude l’unico centro prelievi e l’Amt

Questo nuovo servizio, gestito dalla Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vimercate, oltre all’ampliamento della fascia oraria di contattabilità telefonica, vedrà l’affiancamento al personale amministrativo del personale infermieristico (precisamente l’infermiere di Famiglia e Comunità), al fine di assicurare una risposta più efficiente ai bisogni di carattere sanitario, in stretto raccordo con i Medici che operano negli Ambulatori Medici Temporanei.

Gli assistiti bisognosi di interlocuzione telefonica con il medico verranno direttamente contattati dalle équipe che operano negli Ambulatori Medici Temporanei di afferenza del territorio.