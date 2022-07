Brugherio, via ai cantieri: dal centro al quartiere Ovest, come cambia la viabilità

A Brugherio i tratti di via Tre Re e di via Italia piastrellati con il porfido si trasformeranno in un cantiere a partire da martedì 19 luglio quando partono i lavori per il rifacimento della pavimentazione: le operazioni, che dovrebbero protrarsi fino al 19 agosto, provocheranno una mini rivoluzione viabilistica.

Brugherio, via ai cantieri: via Tre Re e via Italia

La porzione di via Tre fino al civico 26 sarà chiusa al traffico così come quella di via Italia compresa tra la strettoia e piazza Sangalli: fino alla loro riapertura i tratti interessati dalle manutenzioni diventeranno a doppio senso di marcia per consentire l’accesso ai residenti e il passaggio sarà regolato da un semaforo mobile collocato in via San Bartolomeo. I veicoli autorizzati potranno immettersi a passo d’uomo da via Oberdan e da piazza Roma e la fontana avrà la funzione di una rotatoria.

«Dopo gli interventi in via Cavour effettuati nei mesi scorsi – afferma il sindaco Marco Troiano – completiamo la sostituzione del porfido in centro: abbiamo atteso l’estate per cercare di limitare i disagi ai cittadini».

Brugherio, via ai cantieri: via Santa Caterina

I mattoncini spariranno, invece, dal tratto di via Santa Caterina che costeggia la piazza omonima che da tempo ha ceduto sotto il peso del traffico creando pericolosi avvallamenti: i lavori per la loro rimozione e per l’asfaltatura della carreggiata da lunedì 18 dovrebbero terminare entro la fine del mese. Per la durata delle operazioni la porzione di strada interessata dal cantiere rimarrà inaccessibile e alla loro conclusione Brianzacque dovrebbe posizionare nella piazzetta una casetta dell’acqua.

Brugherio, via ai cantieri: via Comolli, chiude la rotatoria tra via Monza e via Talamoni

Mercoledì 20 luglio dovrebbero iniziare anche i lavori programmati da Brianzacque per un allaccio alla fognatura all’imbocco di via Comolli che richiederanno la chiusura della rotatoria tra via Monza e via Talamoni: per raggiungere Monza gli automobilisti dovranno, quindi, ripiegare verso San Damiano e attraversare viale Stucchi all’altezza della rotatoria del cimitero o percorrere il ponte di via Ca’ Secca e via Beato Angelico per poi sbucare in via Buonarroti. L’intervento dovrebbe terminare entro il 3 agosto salvo imprevisti tecnici o determinati da eventuale maltempo.

Brugherio, via ai cantieri: via Edison

Nei prossimi mesi si trasformerà in un cantiere anche via Edison, nel quartiere Ovest: il Comune ha, infatti, pubblicato la gara per individuare l’azienda che dovrà riqualificare la strada. Il progetto, del valore di 210.000 euro, prevede il rifacimento della fognatura, dell’asfalto e della segnaletica, la creazione di un marciapiede sul lato sinistro e di parcheggi in linea su quello destro. Sarà, inoltre, realizzata una nuova linea elettrica interrata e saranno collocati sei lampioni a led. Il restyling sarà completato dalla posa di una pensilina alla fermata degli autobus.