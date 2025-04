Brugherio: vende le uova al mercato, super multa da 3mila euro

Non è che, sotto sotto, l’ironia che corre da qualche settimana sui telefonini via Whatsapp ha contagiato il comando della Polizia locale di Brugherio? Sabato 12 gli agenti hanno appioppato 3mila euro di multa a un uomo residente nella bergamasca pizzicato al mercato a vendere le uova senza autorizzazione: il tutto mentre sui cellulari dei brugheresi rimbalzavano le nuove canzoncine dedicate ai capponi e ai galli canterini con meme di pennuti con la chitarra in mano in piazza Roma ispirati alla sfuriata fatta dal sindaco Roberto Assi giovedì 10 in consiglio comunale.

Brugherio, sanzione al mercato e le polemiche per la città diventata “Multerio”

Il primo cittadino se l’è presa con gli anonimi, definiti malati di mente e capponi che si credono galli, che mettono in musica le critiche contro la giunta che, a loro dire, avrebbe trasformato la città in Multerio. Le sanzioni dovute al mancato rispetto del semaforo rosso elevate dai t-red, si è accalorato in aula Assi impegnato a smentire i suoi detrattori, sono calate dalle 22.722 del 2021, che hanno fruttato al Comune 1.367.544 euro, alle 10.576, per un valore complessivo di 448.00 euro, del 2024. Nella sua invettiva non ha, però, detto che negli ultimi tre anni sono lievitate quelle compilate nei confronti di chi è stato colto dagli autovelox a superare i limiti di velocità.

E mentre il sindaco cercava di distruggere la narrazione di chi nei ritornelli dipinge Brugherio come la città delle multe ecco che il comando comunicava che gli agenti non solo avevano sequestrato le uova vendute abusivamente dal bergamasco – che ha sostenuto di averle prese nel suo pollaio sebbene non rientri «nella categoria dei produttori agricoli» – ma lo avevano multato con una sanzione non di poco conto.

Brugherio, la Polizia locale è intervenuta anche per una lite

Nei giorni seguenti una pattuglia è, invece, intervenuta per sedare una lite scoppiata in via Andrea Doria in seguito a un incidente accaduto all’angolo con via San Giovanni Bosco tra una vettura condotta da un brugherese e un motorino guidato da un minorenne residente a Lesmo: il ragazzo, che ha riportato alcune lesioni, con il sostegno di un amico si è accapigliato con l’automobilista che nell’alterco ha avuto la peggio e, dicono dal comando, ha subito «importanti lesioni fisiche e il danneggiamento» del veicolo. La vicenda potrebbe finire in Tribunale in quanto gli agenti hanno inoltrato le «notizie di reato a fronte della vicendevole querela ricevuta».

È di tutt’altro genere l’uscita di mercoledì 16: l’intervento in cantiere edile di via Garibaldi insieme ai Vigili del fuoco e al personale dell’Ats a causa di un infortunio sul lavoro. Un 44enne di origine egiziane di Cinisello è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo per i traumi riportati nella caduta da una scala