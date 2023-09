Brugherio, T-Red e non solo: nelle casse comunali quasi un milione in più dalle multe

Il tetto dei tre milioni di euro in multe che secondo le stime il Comune avrebbe dovuto riscuotere nel 2023 è già stato frantumato: anche quest’anno le previsioni degli incassi, con gli importi inseriti in primavera nel bilancio dall’amministrazione guidata da Marco Troiano, sono state superate dalle sanzioni elevate dai semafori t-red e dalla polizia locale per altre infrazioni al Codice della strada. L’ultimo accertamento effettuato dagli uffici alcuni giorni fa ha sancito la compilazione di verbali per ulteriori 920.000 euro.

Brugherio, l’assessore al bilancio: “Negli ultimi mesi infrazioni rilevate dai T-Red diminuite del 30%”

Al momento in municipio nessuno ipotizza la cifra a cui potranno arrivare le ammende alla fine di dicembre: per gli automobilisti potrebbe, però, esserci qualche buona notizia. “Negli ultimi mesi – spiega l’assessore al bilancio Massimiliano Balconi – le infrazioni rilevate dai t-red sono diminuite del 30%: non abbiamo ancora i dati, ma penso che il calo possa essere stato determinato sia dal prolungamento della durata del giallo a cinque secondi sia dai nuovi criteri con cui viene multato chi invade la corsia vicina superando la linea bianca”. La maggiore tolleranza per chi oltrepassa le strisce con le ruote pare abbia graziato parecchi automobilisti.

Brugherio, l’assessore: “Su viale Lombardia stiamo valutando se sostituire i semafori con rotatorie”

“Stiamo riflettendo sui t-red di viale Lombardia – afferma l’assessore – stiamo valutando se sarà possibile sostituire i semafori con le rotatorie“. Il calibro della strada non eccessivamente largo, aggiunge, potrebbe non costituire un ostacolo invalicabile: “A Cologno – precisa – hanno creato le rotonde dopo aver ristretto la carreggiata” in modo da rallentare i veicoli. Le analisi richiederanno tempi piuttosto lunghi: “Dovremo capire – aggiunge Balconi – se esistono percorsi alternativi per il traffico pesante”. “Stiamo verificando come potremmo realizzare le rotatorie – conferma la vicesindaca Mariele Benzi – se opteremo per questa soluzione potrebbe essere necessario effettuare alcuni espropri per garantire sufficienti margini di manovra ai pullman”.

Brugherio: “In via De Gasperi e via Monza t-red sì ma con moderazione”

Finché rimarranno i semafori resteranno anche gli impianti t-red agli incroci con via De Gasperi e via Monza: “ma – assicura Balconi – cercheremo di non utilizzarli come arma di sterminio di massa“. Il centrodestra ha, del resto, impostato la campagna elettorale con cui ha vinto le amministrative di maggio sull’allentamento dei criteri seguiti per multare chi, magari per pochi centimetri, invade con le ruote le corsie vicine. Di recente la giunta ha, inoltre, installato sui semafori di via Quarto e di via San Maurizio al Lambro i contasecondi che informano gli automobilisti sulla durata del giallo e sugli istanti che li separano dall’uscita del rosso: il conteggio dovrebbe facilitare la valutazione di chi deve scegliere se fermarsi per evitare di essere sanzionato o se proseguire la marcia con la relativa certezza di evitare la multa.