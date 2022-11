Brugherio: ragazzini allo stadio per dare fastidio, fumogeno alla partita juniores

Brevi attimi di tensione tra il pubblico al termine del derby di Brugherio, categoria juniores, tra CGB e All Soccer, che nulla però hanno avuto a che fare con la partita. Questi i fatti. Trascorsa circa la metà della ripresa, quando la sfida stava volgendo al termine, un gruppo di giovani, a prima vista di età compresa tra 15 e 17 anni, cercava di salire sulle gradinate ma veniva in prima battuta fermato dall’uomo addetto alla biglietteria che cercava di impedire l’ingresso: stando a quanto riportato dallo stesso, in una occasione precedente i ragazzi si erano resi protagonisti di lancio di fumogeni in campo, cosa che era costata alla società di via Manin una multa salata.

Brugherio: prima la discussione con l’addetto alla biglietteria

Dopo una breve ma accesa discussione il bigliettaio consentiva ai ragazzi l’ingresso, raccomandando di restare seduti, guardare la partita e non tirare alcunché verso il terreno di gioco. Tutto sembrava filare liscio fino a pochissimo dal fischio finale, quando un elemento del gruppo, con un movimento estremamente rapido, tirava fuori un fumogeno dalla tasca interna della giacca, accendendolo e scagliandolo oltre la recinzione che delimita il campo. Il fumo, propagatosi molto rapidamente, impediva la visuale ai presenti. Accortosi di quando accaduto, il bigliettaio individuava rapidamente il responsabile e con fare sollecito e concitato invitava il ragazzo ad uscire.

Brugherio: diplomazia dei dirigenti delle due squadre, ragazzi sconosciuti alle società

A questo punto qualcuno deve aver considerato la reazione dell’uomo eccessiva, così che alcuni genitori che stavano assistendo alla scena lo invitavano a mantener la calma. Gli animi però sembrano scaldarsi ulteriormente. Servono tutta la diplomazia e il sangue freddo dei dirigenti delle due squadre per riportare il sereno. Intanto coloro che hanno acceso la miccia, è proprio il caso di dirlo, si erano già dileguati. Entrambe le società hanno riferito di non conoscere gli autori del gesto, assicurando che non sono parte della loro tifoseria.

Brugherio: parità nel derby Juniores tra Cgb e All Soccer

Per la cronaca la partita tra Cgb e All Soccer è finita in parità (1-1).