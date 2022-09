Brugherio, piscina: il Comune paga 1 milione per il prestito al Credito Sportivo

Il Comune di Brugherio pagherà 1.100.116,38 euro per rimborsare il prestito concesso nel 2015 dall’Istituto del credito sportivo a Sport Management per effettuare i lavori di ristrutturazione della piscina senza sapere se, come e quando verrà rimborsato: l’accusa è stata lanciata nell’ultimo consiglio comunale dall’opposizione compatta, non convinta dalle spiegazioni fornite dal sindaco Marco Troiano.

Brugherio, piscina: la vicenda, Sport Management e Forus

Il municipio, ha affermato il primo cittadino, verserà la fideiussione bloccata all’epoca della firma dell’accordo con l’ex gestore dell’impianto natatorio a causa del ritardo con cui Forus, subentrata a Sport Management nella conduzione della piscina, ha inviato al Coni la documentazione relativa ai collaudi dei lavori: la nuova società, in un secondo tempo, rimborserà l’ente. Non ha, però, precisato i tempi con cui Villa Fiorita recupererà la cifra come, invece, domandato dai rappresentanti del centrodestra.

«Forus – ha dichiarato Troiano – ha garantito che si accollerà il mutuo» ereditato. Mal che vada, ha lasciato intendere, Brugherio si ritroverà con la piscina aperta e i lavori fatti.

Brugherio, piscina: tutte le voci del consiglio

Dai banchi della maggioranza nessuno ha messo in dubbio che i soldi arriveranno: «Ci voglio credere» ha commentato Antonio Piserchia del Gruppo misto che, però, che chiesto la convocazione di una commissione che chiarisca eventuali criticità delle opere eseguite. «Perché non vi fidate di quanto scritto nella delibera?» ha domandato Melina Martello rivolta alla minoranza tutt’altro che ottimista sull’esito della vicenda.

«Nel 2015 – ha ricordato Massimiliano Balconi di X Brugherio – vi avevamo avvertito che sarebbe stato rischioso bloccare una fideiussione di 1.100.116,38 euro per vent’anni ma voi avete sottostimato la questione».

«Avete affidato a Sport Management la gestione della piscina – ha aggiunto – a un canone molto limitato in cambio dei lavori, ma se non recupereremo l’importo saremo noi a pagare le opere». «State lasciando un’eredità pesante – ha tuonato Roberto Assi – come si fa a prestare a un privato 1.100.116,38 euro dietro una garanzia di 75.000 euro? E perché non avete partecipato alle riunioni dei creditori di Sport Management come hanno fatto altri comuni? State trattando questa vicenda da aprile, ma ci avete avvisati solo una settimana fa, in vista della seduta di stasera». La delibera ha incassato 14 consensi e un’astensione mentre il centrodestra non ha partecipato alla votazione.

Brugherio, piscina: l’aula approva

L’aula ha, invece, concordato sull’opportunità di rivedere i termini della concessione alla luce dell’aumento dei costi causato dai rincari delle bollette energetiche.