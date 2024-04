Brugherio: passa col rosso superando i vigili, sanzionato con un cumulo di multe da 95mila euro

Ha superato una macchina ferma al semaforo ed è passato con il rosso salendo sul marciapiedi con il suo autocarro Ford: la scena è accaduta giovedì mattina 11 aprile a Brugherio, in via De Gasperi. Per sfortuna dell’uomo l’auto sorpassata con una manovra pericolosa quanto proibilta era un veicolo in borghese della Polizia locale con a bordo una pattuglia in servizio. Il titolare del camion, che ha anche abbattuto un paletto a protezione dei pedoni, è stato immediatamente fermato e multato con una sanzione da 2.300 euro. L’autista, a quanto pare, non è tra i più rispettosi del Codice della strada dato che, come segnala il comandante Silverio Pavesi, ha già accumulato una lunga sfilza di verbali compilati dai vigili di Brugherio per un totale di circa 95.000 euro, peraltro mai pagati, a cui potrebbero aggiungersi quelli elevati fuori città in quanto «è noto anche ad altri comandi della zona». Sembra, però, che non potrà commettere nuove infrazioni con il veicolo su cui viaggiava giovedì 11: il mezzo, infatti, è stato sequestrato in vista della confisca e affidato a un custode acquirente in quanto era sottoposto a fermo amministrativo: «Può darsi – commenta Pavesi – che il titolare non pagherà la nuova multa, ma è tornato a casa a piedi e il suo autocarro diventerà di proprietà dell’erario».

Brugherio: passa col rosso e denunciato altro autista ubriaco

Nei giorni scorsi una pattuglia ha, invece, denunciato per guida in stato di ebbrezza un ventiquattrenne residente a Brugherio trovato a bordo di una Bmw immatricolata in Slovenia, ferma in via San Maurizio al Lambro con le luci diurne accese e la parte anteriore danneggiata. Il giovane aveva un tasso alcolemico di 2,05 grammi al litro a fronte di una soglia consentita di 0,5: per lui, oltre alla denuncia, sono scattate una multa, il ritiro della patente e la consegna della vettura. Poche ore dopo gli agenti hanno recuperato in via Volturno e consegnato al custode acquirente individuato dalla Prefettura un motociclo posto sotto sequestro dalla Polizia locale di Cologno.

Lunedì 8 gli agenti del comando di via Quarto hanno, invece, posto sotto sequestro l’area interna a un giardino privato in cui il proprietario ha accatastato lastre in eternit che ha smontato senza rispettare la procedura prevista per la rimozione e lo smaltimento di amianto creando «un deposito incontrollato di rifiuti potenzialmente pericolosi». Il proprietario dell’immobile è stato denunciato alla Procura di Monza per la gestione non autorizzata di rifiuti, reato che prevede l’arresto fino a un anno e un’ammenda fino a 26.000 euro.