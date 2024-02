Brugherio: maxi multa per una bici elettrica truccata

Sembrava una bicicletta a pedalata assistita ma era un motorino in grado di raggiungere i 36 chilometri orari a fronte dei 6 previsti dal Codice: il trucco è costato caro a un quarantottenne rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto guidata da un ottantenne a Brugherio in seguito al quale è stato ricoverato in codice verde.

Brugherio: maxi multa e le indagini

La Polizia locale, insospettita dalle anomalie, ha chiesto l’intervento di un tecnico che ha confermato che la bici è, in realtà, un ciclomotore elettrico non omologato, non immatricolato e senza assicurazione. L’uomo ha rimediato una serie di sanzioni per un totale di 6.000 euro e il sequestro del veicolo in attesa che la Procura firmi il provvedimento di distruzione.