Doppia tappa della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli a Brugherio nelle sedi del Brugo, la cooperativa sociale attiva nell’inclusione e nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità: lunedì 31 marzo la rappresentante del Governo ha visitato prima il centro socio educativo di San Damiano, accanto all’area di piazza Virgo Fidelis su cui sorgeva l’ex bocciodromo. Al posto dell’edificio demolito in dicembre, che secondo un progetto immaginato una ventina di anni fa e mai attuato avrebbe dovuto essere trasformato in una chiesa, sarà costruito il quartier generale dell’associazione con gli uffici e gli spazi per le attività che consentiranno di aumentare il numero degli utenti. I lavori, hanno spiegato il presidente Gianni Viganò e gli altri responsabili del Brugo, dovrebbero iniziare tra qualche settimana e terminare entro settembre 2026.

Brugherio: la ministra Locatelli in visita alle sedi della coop sociale Il Brugo, l’impegno sul territorio

La ministra, accolta calorosamente dai ragazzi, ha, quindi, visitato il Cse di via Volturno: nei prossimi mesi, ha affermato, il ministero pubblicherà un bando da 300 milioni di euro rivolto alle realtà del terzo settore che presenteranno progetti attenti a tutti gli aspetti della vita delle persone fragili, da quello riabilitativo, a quello ricreativo, da quello lavorativo fino a quello abitativo. Il Brugo opera in tutte le aree: da anni propone programmi per l’autonomia abitativa in tre appartamenti e, grazie a piani personalizzati, ha accompagnato 34 utenti all’assunzione a tempo indeterminato sia in negozi di vicinato che in grandi aziende.