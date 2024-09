Brugherio, il centrosinistra compatto in piazza per creare l’alternativa all’amministrazione

Il futuro della casa di comunità, l’istituzione dei sensi unici che a giugno hanno provocato le proteste dei residenti del quartiere sud e ora stanno sollevando la mobilitazione degli abitanti della zona ovest, le buche nelle strade: sono tra le questioni in attesa di una soluzione secondo le persone che sabato 21 si sono avvicinate al banchetto montato al mercato dalle formazioni del centrosinistra. Gli esponenti di Alleanza Progressista, Brugherio è tua e Pd hanno inaugurato il primo degli appuntamenti mensili in cui incontreranno i cittadini per costruire quella che, nelle loro intenzioni, dovrà essere «un’alternativa forte a un’amministrazione comunale abituata a imporre le proprie decisioni».

«Non si tratta di un ritorno tra la gente perché siamo sempre stati in mezzo ai brugheresi – afferma il democratico Damiano Chirico – lo abbiamo fatto in occasione della campagna elettorale per le europee e per le raccolte firme per i referendum. Ora, però, le nostre uscite non saranno legate solo a tematiche sovralocali».

Brugherio, il centrosinistra compatto e l’ascolto dei cittadini

Con le istanze raccolte tramite «la politica dell’ascolto» l’opposizione proverà a correggere il tiro dei provvedimenti adottati dall’amministrazione di centrodestra: «Sabato abbiamo avuto l’ennesima conferma che questa giunta non dialoga con la città – spiega Chirico – in tanti hanno lamentato la mancanza di confronto su decisioni importanti. Porteremo le loro voci in consiglio comunale attraverso segnalazioni e mozioni».

Brugherio, il centrosinistra compatto e le istanze in consiglio

Alcune questioni tra quelle che più toccano la comunità approderanno in aula lunedì 30 settembre: Laura Valli di Alleanza Progressista inviterà l’amministrazione a fare il punto sull’apertura della casa di comunità al centro commerciale Kennedy e sull’organizzazione dei servizi sociosanitari mentre il capogruppo del Pd Carlo Polvara domanderà chiarimenti sulle modifiche viabilistiche nelle zone sud e ovest e solleciterà la giunta ad aprire un tavolo con i residenti. Il suo collega di partito Christian Livorno inviterà l’amministrazione a programmare un intervento di riqualificazione energetica della materna Collodi di via Dante: «I genitori degli alunni – racconta Chirico – hanno segnalato un cattivo isolamento dell’edificio che in estate determina un surriscaldamento eccessivo dei locali che provoca disagi sia ai bambini che alle insegnanti. Il problema è emerso anche durante il giro tra gli istituti comprensivi che abbiamo iniziato alcune settimane fa: chiederemo alla giunta di individuare le risorse necessarie per progettare le opere» che consentano di mitigare gli effetti del caldo.