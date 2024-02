Brugherio: due truffe in meno di un’ora ai danni di anziani, occhio ai finti tecnici del gas

Truffatori senza freni a Brugherio. Nella giornata di mercoledì 21 febbraio hanno messo a segno ben due raggiri, a distanza di un’ora circa l’uno dall’altro, ai danni di persone anziane.

Brugherio: due truffe in meno di un’ora ai danni di anziani, in via Calvino

Il primo verso mezzogiorno, in una villetta di via Italo Calvino, e a dare l’allarme è stato un familiare delle due vittime. Si sono presentati in due qualificandosi come tecnici del gas e intervenuti per verificare eventuali perdite. La coppia di anziani ha fatto entrare i due truffatori che hanno probabilmente spruzzato qualcosa per mettere in allarme le loro vittime. Come da copione uno si è informato della presenza in casa di oggetti preziosi, la padrona di casa ha rivelato la presenza di una cassaforte dietro a un quadro. A quel punto mentre uno dei due distraeva la coppia, l’altro con un flessibile ha arraffato contanti e preziosi per oltre diecimila euro.

Brugherio: due truffe in meno di un’ora ai danni di anziani, in vioa San Gottardo

L’altra truffa è avvenuta in via San Gottardo, e anche qui, i furfanti hanno usato la scusa del controllo dell’impianto del metano. La scena è sempre la stessa, un odore strano, la richiesta se in casa vengono custoditi oggetti d’oro e una volta carpita la fiducia della loro vittime e messe le mani sul bottino, la fuga veloce facendo perdere le tracce. Quando la poveretta si è accorta di essere rimasta vittima, anche lei, di una truffa, non è rimasto che chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto. I delinquenti, qui, hanno portato via 250 euro in contanti e vari oggetti di valore.