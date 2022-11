Denunciato per guida in stato d’ebbrezza, in bicicletta. Giovedì 25 novembre intorno alle 17.40 una pattuglia della Polizia Locale, transitando all’incrocio tra via Torazza e via Pablo Neruda a Brugherio, constatava che un ciclista, un uomo di 47 anni residente in città, si trovava sul ciglio della strada a seguito di una caduta, all’apparenza avvenuta senza che vi sia stata collisione con altri veicoli.

Brugherio, denunciato per guida in stato d’ebbrezza in bicicletta: protagonista un uomo ritrovato a bordo strada

Sul luogo del ritrovamento interveniva un’ambulanza del 118, allertata dagli stessi agenti, ma il quarantasettenne rifiutava il trasporto in ospedale. Cosa che si rivelerà essere un fatale errore, a conti fatti, e non solo per il proprio di stato di salute. Infatti, gli uomini del comandante Pavesi avvertendo un inconfondibile odore di alcol provenire dalla bocca del ciclista, lo sottoponevano ad alcoltest a cui è naturalmente risultato positivo, in una misura ben quattro volte superiore al quanto consentito dal codice della strada.

Brugherio, denunciato per guida in stato d’ebbrezza in bicicletta: sequestro del mezzo e non solo

Oltre al sequestro della bicicletta, l’uomo veniva denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, reato che si configura anche se il fermato, come in questo caso, conduceva un mezzo a trazione muscolare, quale appunto una bicicletta, e a seguito del quale potrebbe scattare non solo una ammenda che va dai 1500 ai 6000 euro, ma persino la reclusione da 6 mesi a un anno.