Brugherio concede i locali al San Gerardo per la prima Casa di Comunità di Monza

La giunta di Brugherio ha messo la prima pietra simbolica della casa della comunità che entro la fine di dicembre dovrebbe aprire i battenti al primo piano del centro commerciale Kennedy: l’amministrazione ha concesso in comodato gratuito all’azienda ospedaliera San Gerardo gli spazi vuoti di sua proprietà all’interno del complesso in cui saranno allestiti gli ambulatori di medici di base, di alcuni specialisti, degli infermieri di comunità e attivati alcuni servizi di assistenza domiciliare e di integrazione con i servizi sociali.

Brugherio concede i locali al San Gerardo in via Kennedy

Si tratta, spiega il sindaco Marco Troiano, dei locali di circa 400 metri quadri occupati un tempo da una sala giochi e di due box più piccoli che, però, sono separati dal più grande da altri tuttora assegnati in diritto di superficie a privati. «Adesso – afferma il primo cittadino – ragioneremo con i titolari sulle modalità per recuperare la piena proprietà dei negozi, uno dei quali è in funzione: secondo il progetto presentato dal San Gerardo la casa della comunità dovrebbe estendersi su metà del primo piano» mentre gli spazi disponibili arrivano a un quarto. L’attività in funzione, ipotizza Troiano, potrebbe spostarsi in uno dei locali liberi del corridoio non interessato dalla struttura sanitaria. Il nuovo polo sanitario, oltre che potenziare i servizi di medicina territoriale, secondo l’amministrazione dovrebbe contribuire a rilanciare il centro commerciale, semivuoto a causa di una decadenza iniziata molti anni fa.

Brugherio concede i locali al San Gerardo e i lavori di manutenzione

I lavori per attrezzare gli ambulatori, che saranno effettuati dal San Gerardo, dovrebbero essere piuttosto agili e concludersi nel giro di qualche settimana: gli operai dovranno, in sostanza, adeguare i locali alle normative, realizzare le pareti con cui separare gli studi, predisporre gli allacciamenti telefonici e alla rete internet.

Brugherio concede i locali al San Gerardo e servono sanitari

L’ostacolo più duro che i vertici dell’azienda ospedaliera dovranno affrontare sarà legato alla carenza di medici e di infermieri che sta creando pesanti disagi ai pazienti di buona parte della Lombardia: «Mettiamo a disposizione il contenitore – commenta il sindaco – ma non toccherà a noi riempirlo di contenuti. Noi ci siamo mossi per incrementare le opportunità di cura per i cittadini e sappiamo che c’è un gran bisogno di presidi di questo tipo». La casa della comunità di Brugherio sarà la prima a entrare in funzione nell’ambito sociosanitario di Monza che comprende anche Villasanta: le altre tre saranno attrezzate al Vecchio nosocomio di via Solferino dove sarà allestito anche un ospedale di comunità, al Cederna e in una porzione dell’ex commissariato di viale Romagna.