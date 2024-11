Brugherio, con un coltello a serramanico in tasca: denunciato un 16enne

In una tasca aveva un coltello a serramanico con la lama di dieci centimetri e per questo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per porto abusivo di arma bianca. A finire nei guai è stato un 16enne brugherese.

Brugherio, il 16enne controllato con un amico ha consegnato il coltello

Il minore, fermato insieme a un coetaneo da una pattuglia dei militari della locale stazione dell’Arma per un accertamento, nel primo pomeriggio di lunedì 18 novembre, nell’ambito di un servizio finalizzato a garantire la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici superiori, durante l’identificazione ha consegnato spontaneamente il coltello, sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dell’accaduto è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.