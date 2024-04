Brugherio, cane con problemi di vista cade in un tombino: salvato dai vigili del fuoco di Monza

Un cane con problemi alla vista è finito in un tombino in una proprietà privata ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Il salvataggio è avvenuto a Brugherio, nella mattinata di lunedì 1 aprile.

Cane nel tombino a Brugherio, il salvataggio dei vigili del fuoco

Sul posto si è portata una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa dalla sede centrale di Monza. L’animale, con problemi alla vista, è caduto accidentalmente nel tombino la cui profondità, per fortuna, non è eccessiva, circa un metro. Il cane, tratto in salvo con facilità, non ha riportato conseguenze.