Brugherio apre il bando (solo) annuale per il centro sportivo

Contratti pluriennali addio: il prossimo gestore del centro sportivo di via San Giovanni Bosco di Brugherio dovrà occuparsi del funzionamento dei campi da calcio, di quelli polifunzionali e di quelli da tennis per soli dodici mesi prorogabili per altri sei. Il Comune assegnerà l’appalto a chi presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al valore della concessione, stimato in 53.250 euro, Iva esclusa.

Brugherio apre il bando rivolto a società e associazioni

Possono partecipare alla gara le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali sia singolarmente che in cordata: chi si aggiudicherà l’incarico dovrà garantire dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 l’apertura, la chiusura e la pulizia degli impianti e la riscossione delle tariffe nelle ore non prenotate dalle società per gli allenamenti o le gare. Non rientrano nell’appalto la gestione della piscina, del bar e del ristorante né la manutenzione delle strutture e la cura del verde.Le proposte dovranno essere inoltrate entro giovedì 15 dicembre e saranno esaminate dalla commissione a partire dal giorno successivo.