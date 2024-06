Dal 14 al 16 giugno la Pro loco Briosco organizza la prima edizione della sua “Sagra della Luganega”. Tre giorni di intrattenimento e buona cucina dove la protagonista assoluta sarà la salsiccia tipica della Brianza. La luganega monzese viene preparata artigianalmente con l’aggiunta di formaggio grana, brodo di carne e aromi di vino.

Briosco: tre giorni con la prima Sagra della Luganega, nell’area Campagnola

Nelle tre serate gli chef Pro Loco prepareranno non solo la classica luganega alla griglia ma anche piatti speciali, creati ad hoc per la sagra. L’appuntamento è a Briosco capoluogo, nell’area Campagnola di piazza Mercato dove i volontari allestiranno una tensostruttura.

Venerdì 14 giugno la manifestazione si apre alle 18 con DJ SET e aperitivo. Alle 21.15 poi si balla con la musica di Ligabue, sul palco la tribute band “Tra Liga e Realtà”. Sabato 15 giugno dopo l’aperitivo con AlanSax e DJ SET sarà il turno del concerto live di Simone Tomassini.

Briosco: tre giorni con la prima Sagra della Luganega, domenica c’è la BrioscoFest

Nella giornata di domenica 16 giugno nelle vie del centro si terrà, da mattina a sera, l’edizione 2024 della “BrioscoFest” con mercatino degli hobbisti, una mostra a cura della Scuola d’arte di Capriano, una rievocazione storica dell’associazione culturale Ul Murom e le esibizioni della banda San Luigi oltre a tante attività per i bambini come laboratori circensi e artistici e letture animate in inglese.

In serata la tre giorni di sagra si chiuderà col concerto dei PopRise. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Briosco ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione produttori luganega di Monza.