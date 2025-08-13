Brianza Nord Cronaca

Briosco, concluso con successo il progetto Useful Work: tre le giornate di lavoro

L'iniziativa ha coinvolto un gruppo di giovani, che si sono dedicati ad interventi socialmente utili per la comunità, ricevendo il plauso dell'amministrazione
di
Briosco 2025 Useful Work
I ragazzi con il sindaco Verbicaro ed i curatori dell’iniziativa

Si è conclusa con successo a Briosco l’iniziativa Useful Work, che anche quest’anno ha coinvolto, grazie alla collaborazione della cooperativa La Grande Casa ed al progetto Brianza Giovani Attivi, un gruppo di giovani in attività di riqualificazione urbana.

Useful Work: tre gli ambiti di intervento

«Abbiamo portato a termine -ha commentato Rosangela Viganò, assessore ai Servizi socialitre giornate di lavoro. Un grande grazie a Marco Vailati, che ha coordinato con cura e passione l’intero percorso, ed a Karim, Giada, Elisa, Andrea, Denis, Mathias e Thomas, che hanno partecipato, colorando le panchine, pulendo l’aiuola di via Meyer ed abbellendo i vasi davanti al municipio».

Useful Work: la soddisfazione dell’assessore Viganò

Viganò ha quindi chiosato: «Con gesti semplici ma concreti, questi ragazzi hanno lasciato un segno visibile e positivo nella nostra comunità, dimostrando quanto i giovani possano essere risorsa attiva e creativa per il proprio territorio».

L'autore

Seregnese, classe 1973, lavoro a “Il Cittadino di Monza e Brianza” dal 1998 e mi occupo dei paesi della Brianza Nord. Presidente del Circolo culturale San Giuseppe di Seregno tra il 2013 ed il 2019, ho curato in prima persona o partecipato alla stesura di più di una ventina di pubblicazioni, tutte riguardanti storie o personaggi della città in cui sono cresciuto e vivo.

Tags