Si è conclusa con successo a Briosco l’iniziativa Useful Work, che anche quest’anno ha coinvolto, grazie alla collaborazione della cooperativa La Grande Casa ed al progetto Brianza Giovani Attivi, un gruppo di giovani in attività di riqualificazione urbana.

Useful Work: tre gli ambiti di intervento

«Abbiamo portato a termine -ha commentato Rosangela Viganò, assessore ai Servizi sociali– tre giornate di lavoro. Un grande grazie a Marco Vailati, che ha coordinato con cura e passione l’intero percorso, ed a Karim, Giada, Elisa, Andrea, Denis, Mathias e Thomas, che hanno partecipato, colorando le panchine, pulendo l’aiuola di via Meyer ed abbellendo i vasi davanti al municipio».

Useful Work: la soddisfazione dell’assessore Viganò

Viganò ha quindi chiosato: «Con gesti semplici ma concreti, questi ragazzi hanno lasciato un segno visibile e positivo nella nostra comunità, dimostrando quanto i giovani possano essere risorsa attiva e creativa per il proprio territorio».