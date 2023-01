Brianzolo disabile non riesce a visitare la mostra all’Orangerie, la risposta del Consorzio

Le oltre 100 opere del più celebre artista pop degli anni Ottanta, Keith Haring, presenti fino al 29 gennaio nell’Orangerie della Reggia di Monza hanno spinto un appassionato di arte di Briosco a soddisfare la sua curiosità. Che però è rimasta tale in quanto per ragioni di deambulazione non è riuscito a visitarla. Così ha scritto in una lettera a “Il Cittadino”, per portare a conoscenza ad altri che si trovano nella sua condizioni la situazione ed evitare un viaggio a vuoto.

Brianzolo disabile non riesce a visitare la mostra all’Orangerie: “Terra battuta e ghiaietto per arrivare alla rotonda dell’Appiani”

“Nel primo pomeriggio di mercoledì 11 gennaio mi sono recato (accompagnato da mia moglie) all’Orangerie della Reggia di Monza per visitare la mostra “Keith Haring Radiant Vision” – ha scritto Pietro Angelo Redaelli – attraversato il roseto antistante l’Orangerie per entrare trovavo all’ingresso un cartello che indicava come nuovo ingresso della mostra dalla Rotonda dell’Appiani attraverso un vialetto che risultava in terra battuta con sovrastante ghiaietto che mi impediva di raggiungere l’ingresso con la carrozzina da disabile con cui mi muovo. Chieste informazioni alla reception della mostra ci veniva detto che era impossibile entrare dalla entrata “storica” dal roseto e per le “difficoltà/impossibilità” a percorrere il vialetto e superare il gradino esistente all’ingresso della Rotonda di segnalare la questione alla Reggia di Monza. Cosa che ho puntualmente fatto con una email alla quale mi è stato risposto. Ho anche interessato della questione il sindaco di Briosco che tramite canali istituzionali ha segnalato la questione al comune di Monza dal quale attendo una risposta ‘ufficiale’. Penso che ritenterò, prima che termini, di visitare la mostra, nella speranza che stavolta riesca a farcela, anche se sono scettico“.

Brianzolo disabile non riesce a visitare la mostra all’Orangerie: “Situazione dovuta a lavori di sistemazione, programmati ulteriori interventi per ridurre la ghiaia in eccesso”

Il brianzolo ha ricevuto risposta dall’Area valorizzazione e fruizione comunicazione e eventi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

“Desideriamo comunicarLe il nostro dispiacere per l’accaduto – si legge – L’attuale ingresso della mostra “Keith Haring Radiant Vision”, per ragioni espositive, è stato spostato al vialetto che conduce alla Rotonda dell’Appiani per consentire un percorso lineale necessario al Progetto. Recentemente sono stati realizzati dei lavori di sistemazione del vialetto finalizzati a ristabilire le pendenze per lo smaltimento delle acque. In quell’occasione è stata posizionata una quantità sovrabbondante di ghiaia che rende difficoltoso l’accesso. Nei prossimi giorni sono programmati ulteriori interventi finalizzati a ridurre la ghiaia in eccesso. Rinnovando le nostre scuse, saremmo lieti di averla come nostro ospite della mostra nel giorno a Lei più gradito”.