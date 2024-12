Brianza Pride 2025: “In settembre ad Arcore”

Il Brianza Pride del 2025 sarà in settembre ad Arcore. Lo ha annunciato l’Assemblea di Rete Brianza Pride con un comunicato del 30 dicembre.

«Dopo il successo della scorsa edizione, tenutasi a Seregno il 21 settembre 2024, che ha fatto sfilare per le vie della cittadina brianzola migliaia di partecipanti – scrivono Oscar Innamorato e Livia Perfetti – ha deciso di continuare con la propria onda arcobaleno, proseguendo con il progetto politico di portare il pride ovunque, ai margini: nelle periferie e nei piccoli centri coinvolgendo tutte le realtà associative del territorio della nostra provincia».

Brianza Pride 2025: sabato 27 settembre ad Arcore

L’Assemblea annuncia quindi con largo anticipo la settima edizione (in passato è stato già a Monza) per sabato 27 settembre 2025 per le vie di Arcore (che è anche due giorni prima del compleanno di Silvio Berlusconi e la settimana dopo la patronale che cadrà a metà mese).

«L’assemblea – concludono – è già a lavoro per organizzare questa grande rivendicazione festosa di diritti individuali e civili per il nostro territorio ed ha creato una rete con i coordinamenti Pride dei territori limitrofi e di altre regioni d’Italia».