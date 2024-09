Seregno, 1.500 persone partecipano al Brianza Pride: la polizia locale non segnala criticità per traffico e sicurezza

Il “Brianza Pride”, evento promosso per la rivendicazione dei diritti civili, svoltosi sabato 21 settembre, ha richiamato a Seregno circa 1.500 persone. È questa la stima dei partecipanti indicata dal corpo cittadino della polizia locale, che tra il pomeriggio e la serata ha impiegato trentaquattro unità, tra agenti ed ufficiali, per la gestione della viabilità e della sicurezza, accompagnando i presenti dal luogo di ritrovo, nel parcheggio di fronte al plesso scolastico di via Brianza, fino all’area per gli spettacoli itineranti tra le vie alla Porada ed Ancona, senza registrare particolari criticità per il flusso del traffico. A supporto del personale comandato da Umberto Trope e di quello di polizia di Stato e carabinieri, sono intervenuti anche dodici volontari della protezione civile.

Brianza Pride: tra le finalità, anche il no alla realizzazione di Pedemontana

Uno degli interventi introduttivi dell’evento

L’evento, promosso dalla rete Brianza Pride, è stato scandito da interventi delle associazioni organizzatrici ed ha avuto come focus anche il no alla realizzazione sul territorio brianzolo della Pedemontana. Numerose sono state anche le performance musicali fino a tarda sera.